『INNSTAR トレーニングチューブ フィットネスチューブ トレーニングバンド チューブ 筋トレ 天然ラテックス製 5レベル負荷 全身トレー【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 17時 53分に出品され04月17日 17時 53分に終了予定です。即決価格は8,635円に設定されています。現在875件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
INNSTAR トレーニングチューブ フィットネスチューブ トレーニングバンド チューブ 筋トレ 天然ラテックス製 5レベル負荷 全身トレー
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 17.10 cm
奥行 : 56.00 cm
重量 : 1.72 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8635円
875 入札履歴
終了
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