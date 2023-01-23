『SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス ストリックス エイチ ミラーレンズモデル STRIX H-0701 COB コバルトブルー×コ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 08時 33分に出品され03月31日 08時 33分に終了予定です。即決価格は8,635円に設定されています。現在37件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス ストリックス エイチ ミラーレンズモデル STRIX H-0701 COB コバルトブルー×コ



【商品説明】

・オススメ用途:スポーツ全般(特にボールスポーツ)

・サイズ(フロント外寸)高さ4.4cm 横幅14.9cm / 重さ29ｇ

・セット内容:セミハードケース、取扱説明書

・フレーム素材:ナイロン(プラスチック) / レンズ素材:ポリカーボネート(プラスチック)

・可視光線透過率:23％(晴天向き)

・対象:男性

・紫外線透過率:0.1%以下(UVカット99.9%以上)



【サイズ】

高さ : 7.70 cm

横幅 : 14.20 cm

奥行 : 18.60 cm

重量 : 230.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。