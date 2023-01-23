『SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス ストリックス エイチ ミラーレンズモデル STRIX H-0701 COB コバルトブルー×コ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 08時 33分に出品され03月31日 08時 33分に終了予定です。即決価格は8,635円に設定されています。現在37件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス ストリックス エイチ ミラーレンズモデル STRIX H-0701 COB コバルトブルー×コ
【商品説明】
・オススメ用途:スポーツ全般(特にボールスポーツ)
・サイズ(フロント外寸)高さ4.4cm 横幅14.9cm / 重さ29ｇ
・セット内容:セミハードケース、取扱説明書
・フレーム素材:ナイロン(プラスチック) / レンズ素材:ポリカーボネート(プラスチック)
・可視光線透過率:23％(晴天向き)
・対象:男性
・紫外線透過率:0.1%以下(UVカット99.9%以上)
【サイズ】
高さ : 7.70 cm
横幅 : 14.20 cm
奥行 : 18.60 cm
重量 : 230.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8635円
37 入札履歴
終了
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