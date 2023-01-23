『Ms. RAJA(ミズ ラジャ) トランポリン 柵付き 子供用 安全 セーフティネット付き ゴム式 静音 大型 遊具 家庭用 室内 (レッド【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 01時 04分に出品され03月17日 01時 04分に終了予定です。即決価格は8,635円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Ms. RAJA(ミズ ラジャ) トランポリン 柵付き 子供用 安全 セーフティネット付き ゴム式 静音 大型 遊具 家庭用 室内 (レッド



【商品説明】

・サイズ：140×140×161cm / 重量：約10kg

・仕様：脚6本、体重制限 / 45kg以内、対象年齢 / 3歳以上、対象人数 / 1-2人、付属 / 日本語説明書

・初めてのトランポリンに最適な4つの安心・2つの安全ネット ・ゴム製バンド+カバー ・開閉ファスナー付き ・105cmの幅広ワイド※下部カラーがイエローの場合がございます。

・材質：フレーム(スチール)、 マット(ポリエチレン)、 カバー(PVC)



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。