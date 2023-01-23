『大石アンドアソシエイツ ラッセルホブス 蒸し器 スチーマー 7910JP【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 15時 26分に出品され04月24日 15時 26分に終了予定です。即決価格は8,634円に設定されています。現在678件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ:幅19×奥行19×高さ23cm

電源:AC100V 50/60Hz

消費電力:400W

保証期間:1年間

セット内容・付属品:本体、スープトレイ、スチームボックス(大、小)、レシピブック、カップ(150ml、ピン付き)