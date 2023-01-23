『Hosa SKT-250 15m スピコン-スピコン スピーカーケーブル【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 00時 35分に出品され04月08日 00時 35分に終了予定です。即決価格は8,634円に設定されています。現在895件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Hosa SKT-250 15m スピコン-スピコン スピーカーケーブル



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.86 cm

横幅 : 23.88 cm

奥行 : 25.40 cm

重量 : 2.38 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。