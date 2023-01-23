『[コミネ] バイク用 チタニウムスポーツグローブ ブラック/レッド M GK-236 12970 春夏秋向け 本革 カーボン ストレッチ素材 チタン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 22時 33分に出品され03月18日 22時 33分に終了予定です。即決価格は8,634円に設定されています。現在774件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 レーシンググローブ譲りの保護性能と操作性を備えるショートタイプレザーグローブ。

手首にベルトをつけ、グローブと手の一体感を高めている。