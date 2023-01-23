『骨伝導イヤホン、doqoオープンヘッドホン、ワイヤレスブルートゥース 5.2スポーツイヤホン IP65【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 21時 53分に出品され03月12日 21時 53分に終了予定です。即決価格は8,633円に設定されています。現在459件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
(複数ご希望の方はお問い合わせからご連絡ください)
?【開耳式設計】-特許の骨伝導イヤホンは頬骨を通じて良質なオーディオを提供する。ヘッドホンとは異なり、doqoは接続を維持し、周囲の環境を理解します。
?【軽くて快適】-私たちの最も軽くて快適なスポーツイヤホンを使用して、比類のない快適さを体験して、このイヤホンは芽がなくて、痛みがない設計を採用して、一日中聴くことができます。
?【8時間の音楽と通話時間】-ワイヤレスBluetoothイヤホンを使用して、8時間連続の音楽やポッドキャストを楽しみ、デュアルノイズキャンセルマイクを加えて、クリアな通話を実現します。
?【IP 67防水等級】-トレーニング、フィットネス、ランニングに使用される全汗防水イヤホン。安全な充電のための水分検出アラームを含む。（水泳には向いていない）
?【保証】-doqoは、24時間Eメール連絡サービス、1年間の安心保証、30日間の返金保証を提供します。
iFi audio iTraveller ポータブルオーディオ用トラベルケース【国内正規品】
¥ 8632
iFi audio iTraveller ポータブルオーディオ用トラベルケース【国内正規品】
¥ 8632
国内正規品 ORIVETI 10mmチタンコーティング ダイナミックドライバー搭載カナル型イヤホン MMCX リケーブル モカ BASIC
¥ 8632
Jabra Talk 65 ヘッドセット 片耳 Bluetooth?対応 ノイズキャンセルマイク 2台同時接続 IP54 防塵防滴 ハンズフ
¥ 8632
ag WHP01K 【AG-WHP01K】 ワイヤレス ヘッドホン Bluetooth ノイズキャンセリング ノイキャン ANC マイク付き（クリーム
¥ 8632
Maestraudio MA910SB スモークグレー 4.4mmバランス専用 グラフェンコートダイナミックドライバー&パッシブ型セラミック
¥ 8631
HACRAY SeaHorse 骨伝導イヤホン Bluetooth 5.2 2台同時接続マルチポイント 最大12時間連続再生 IP68完全防
¥ 8631
Google グーグル Pixel Buds A-Series Charcoal GA04281-GB カーボン
¥ 8631
Skullcandy 公式ストア Mod VGP受賞 ワイヤレスイヤホン マルチポイント Bluetooth 5.2 落とし物検索 Tile
¥ 8631
PowerLocus Bluetoothオーバーイヤーヘッドホン ワイヤレスステレオ折りたたみ式ヘッドフォン ワイヤレスおよび有線ヘッドセッ
¥ 8631
ソニー ヘッドホン 重低音モデル MDR-XB550AP : 折りたたみ式 リモコン・マイク付き ホワイト MDR-XB550AP W
¥ 8631
水月雨(MOONDROP) 耳掛け式 カナル型 イヤホン Aria ブラック M
¥ 8631
Audio-Technica オーディオテクニカ HDC213A／1.2 ヘッドホン用着脱ケーブル（インナーイヤー用） 1.2m
¥ 8631
ラディウス radius HP-NX30BT ワイヤレスイヤホン : Bluetooth対応 ブルートゥース イヤホン NeEXTRAシリー
¥ 8631
Pioneer DJ DJヘッドホン HDJ-CUE1
¥ 8630
realme Buds Air pro ワイヤレスイヤホン ホワイト 2021 Summer VGP受賞 ノイズキャンセリング 外部音取り込
¥ 8630
EarStudio ES100 MK2 24bitポータブル高解像度Bluetoothレシーバ/ヘッドフォンアンプ/DAC、AAC、aptX
¥ 8630
EarStudio ES100 MK2 24bitポータブル高解像度Bluetoothレシーバ/ヘッドフォンアンプ/DAC、AAC、aptX
¥ 8630
落札価格8633円
459 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！