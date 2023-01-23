『骨伝導イヤホン、doqoオープンヘッドホン、ワイヤレスブルートゥース 5.2スポーツイヤホン IP65【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 21時 53分に出品され03月12日 21時 53分に終了予定です。即決価格は8,633円に設定されています。現在459件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 (複数ご希望の方はお問い合わせからご連絡ください)

?【開耳式設計】-特許の骨伝導イヤホンは頬骨を通じて良質なオーディオを提供する。ヘッドホンとは異なり、doqoは接続を維持し、周囲の環境を理解します。

?【軽くて快適】-私たちの最も軽くて快適なスポーツイヤホンを使用して、比類のない快適さを体験して、このイヤホンは芽がなくて、痛みがない設計を採用して、一日中聴くことができます。

?【8時間の音楽と通話時間】-ワイヤレスBluetoothイヤホンを使用して、8時間連続の音楽やポッドキャストを楽しみ、デュアルノイズキャンセルマイクを加えて、クリアな通話を実現します。

?【IP 67防水等級】-トレーニング、フィットネス、ランニングに使用される全汗防水イヤホン。安全な充電のための水分検出アラームを含む。（水泳には向いていない）

?【保証】-doqoは、24時間Eメール連絡サービス、1年間の安心保証、30日間の返金保証を提供します。