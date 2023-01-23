『SWANS (スワンズ) 日本製 スポーツ サングラス イーアール2 er-2 (ゴルフ ドライブ フィッシング アウトドア用) ER2-0【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 03時 36分に出品され03月11日 03時 36分に終了予定です。即決価格は8,633円に設定されています。現在891件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 SWANS (スワンズ) 日本製 スポーツ サングラス イーアール2 er-2 (ゴルフ ドライブ フィッシング アウトドア用) ER2-0168_BK 0168 BK ブラック×デミスモーク/偏光ULTRAライトグリーン(両面マルチ)

・おすすめ用途：フィッシング、アウトドア

・セット内容：セミハードケース、取扱説明書

・可視光線透過率：26％（晴天～曇天向き/偏光度90％以上）

・日本製サングラス

・紫外線透過率 0.1％（UVカット99.9％以上）