『OUTLAND(アウトランド) サングラス NAEROY マットブラック MBK 偏光スモーク OL-301 折り畳み式 アウトランド ネー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 15時 07分に出品され03月28日 15時 07分に終了予定です。即決価格は8,633円に設定されています。現在595件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
OUTLAND(アウトランド) サングラス NAEROY マットブラック MBK 偏光スモーク OL-301 折り畳み式 アウトランド ネーロイ 山本光学 偏光サングラス 釣り フィッシング 【C1】
【商品説明】
・カラー：マットブラック(MBK)、レンズ：偏光スモーク (可視光線透過率：15％、偏光度：90％以上)
・コンパクトに持ち運べる、折り畳み式の偏光サングラス
・ブランド：OUTLAND(アウトランド) OUTLANDは、高品質な製品を作り続けている日本メーカー 山本光学製のサングラスブランド。ラインナップされているモデルは、全て偏光レンズを採用
・モデル：NAEROY(ネーロイ)
・付属品：オリジナル専用ケース
CMR-X07DNVVZ5J
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8633円
595 入札履歴
終了
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