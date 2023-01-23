『Panasonic (パナソニック) ER-GP30-K プロバリカン【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 13時 19分に出品され04月29日 13時 19分に終了予定です。即決価格は8,632円に設定されています。現在841件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Panasonic (パナソニック)ER-GP30-K プロバリカン
軽量&スリムボディなプロ仕様
コード式・コードレス両用タイプ
40分使用可能 （8時間フル充電時）
使用電池：ニッケル水素電池
重量：130g
付属品：刈り高さアタッチメント
（3・6mm用、9・12mm用、15・18mm用）
充電スタンド、掃除用ブラシ、オイル）
【並行輸入】 ブラウン シリーズ5 / 8000シリーズ対応 網刃・内刃コンビパック (F/C51S-4に対する海外版)並行輸入
¥ 8610
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¥ 8607
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落札価格8632円
841 入札履歴
終了
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