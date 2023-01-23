Panasonic (パナソニック) ER-GP30-K プロバリカン【年末の贈り物】

商品情報

Panasonic (パナソニック)ER-GP30-K プロバリカン



軽量&スリムボディなプロ仕様

コード式・コードレス両用タイプ

40分使用可能 （8時間フル充電時）



使用電池：ニッケル水素電池

重量：130g

付属品：刈り高さアタッチメント

（3・6mm用、9・12mm用、15・18mm用）

充電スタンド、掃除用ブラシ、オイル）