『パナソニック メンズシェーバー 3枚刃 シルバー調 ES-RL34-S【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 05時 34分に出品され04月30日 05時 34分に終了予定です。即決価格は8,632円に設定されています。現在694件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
パナソニック メンズシェーバー 3枚刃 シルバー調 ES-RL34-S
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.20 cm
横幅 : 14.50 cm
奥行 : 20.30 cm
重量 : 580.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8632円
694 入札履歴
終了
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