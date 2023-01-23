『森乳 ドッグミルク 2.5kg【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 00時 56分に出品され03月27日 00時 56分に終了予定です。即決価格は8,632円に設定されています。現在812件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

森乳 ドッグミルク 2.5kg



【商品説明】

・サッと溶けてミルク作りが簡単。

・乳糖を調整し、DHA・ヌクレオチド・ミルクオリゴ糖など、機能性素材も配合した総合栄養食。

・乳糖を調整したおなかにやさしい、ミルク。

・限りなく母乳に近づけたドッグミルク。

・食品原料のみを使用した国産品。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。