『森乳 ドッグミルク 2.5kg【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 00時 56分に出品され03月27日 00時 56分に終了予定です。即決価格は8,632円に設定されています。現在812件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
森乳 ドッグミルク 2.5kg
【商品説明】
・サッと溶けてミルク作りが簡単。
・乳糖を調整し、DHA・ヌクレオチド・ミルクオリゴ糖など、機能性素材も配合した総合栄養食。
・乳糖を調整したおなかにやさしい、ミルク。
・限りなく母乳に近づけたドッグミルク。
・食品原料のみを使用した国産品。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8632円
812 入札履歴
終了
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