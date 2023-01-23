『PELICAN ハードケース 1120 イエロー 1120-000-240【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 21時 20分に出品され03月10日 21時 20分に終了予定です。即決価格は8,632円に設定されています。現在736件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PELICAN ハードケース 1120 イエロー 1120-000-240
【商品説明】
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・付属品:O-リング，ブロックウレタン3枚セット
・内寸法(内装材を除く):L184×W121×H78mm
・外寸法:L206×W167×H90mm
・重量(フォームあり):約560g
・重量(フォームなし):約530g
【サイズ】
高さ : 11.10 cm
横幅 : 18.20 cm
奥行 : 23.00 cm
重量 : 760.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8632円
736 入札履歴
終了
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