『GRACO(グレコ) ジュニアシート ジュニアプラス メトロポリタンGR 3歳頃からロングユース 67170 40x40x82センチメートル【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 07時 39分に出品され03月06日 07時 39分に終了予定です。即決価格は8,632円に設定されています。現在253件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 チャイルドシート

【商品名】

GRACO(グレコ) ジュニアシート ジュニアプラス メトロポリタンGR 3歳頃からロングユース 67170 40x40x82センチメートル



【商品説明】

・【3歳頃から11歳頃まで(※)】調節可能なヘッドサポートとアームレスト。ウォッシャブルシートで洗えて清潔。軽量で別の車への付け替えにも便利。 ※体重15kgから36kgまで

・【カップホルダー付き】便利な収納式カップホルダーを左右両サイドに装備。

・【サイズ】(ハイバック) W400×D400×H690-820 mm、(ブースター) W400×D400×H220 mm 【重さ】3.6kg(座部のみ2.5kg)

・【取り付け】3点式シートベルト

・【背もたれの取り外し可能】座面のみでブースターとしても使用可能。成長に合わせて長く使えるロングユース設計。



【サイズ】

高さ : 24.00 cm

横幅 : 43.00 cm

奥行 : 64.00 cm

重量 : 4.66 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。