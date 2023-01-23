『シールド３５(ダークブラウン)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 09時 17分に出品され03月04日 09時 17分に終了予定です。即決価格は8,632円に設定されています。現在16件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

シールド３５(ダークブラウン)



【商品説明】

・ストラップの種類: ストラップなし

・タテ:50 cmX ヨコ:31 cmX マチ:18 cm

・留め具の種類: ファスナー

・耐水性能なし

・表地: ポリエステル



【サイズ】

高さ : 18.80 cm

横幅 : 40.90 cm

奥行 : 65.50 cm

重量 : 1.07 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。