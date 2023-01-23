『いびき対策 マウスピース スリープタイト STZ 米国製 SLEEPTIGHT 改良 新タイプ 保管ケース付き 歯ぎしり対策 いびきグッズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 12時 07分に出品され03月25日 12時 07分に終了予定です。即決価格は8,632円に設定されています。現在155件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
いびき対策 マウスピース スリープタイト STZ 米国製 SLEEPTIGHT 改良 新タイプ 保管ケース付き 歯ぎしり対策 いびきグッズ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 7.60 cm
奥行 : 10.00 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。【商品名】
いびき対策 マウスピース スリープタイト STZ 米国製 SLEEPTIGHT 改良 新タイプ 保管ケース付き 歯ぎしり対策 いびきグッズ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 7.60 cm
奥行 : 10.00 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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155 入札履歴
終了
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