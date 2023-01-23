『Norton ノートン 服 長袖 パーカー 233N1317B ジェームス パッセージ 刺繍 フルジップ パーカー バイク カジュアル アメカジ バイカー メンズ【通常商品】【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 15時 18分に出品され03月26日 15時 18分に終了予定です。即決価格は8,632円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ジェームス パッセージ 刺繍 フルジップ パーカー
商品番号 233N1317B
後ろ姿で魅せる
オール刺繍でバックにジェームスとロゴを施した贅沢な1枚。
ジェームスの着ているアイテムとバイクカラーがマッチしており
各カラーによってカラーが異なっているところも注目ポイントです
素材は中肉の裏毛素材を使用し、暖かみがあり着心地も良しです。
ガッツリ入ったデザインを背中でアピールしちゃって下さい！
インナー・ボトムスはシンプルなものをチョイスするのがオススメ。
配色刺繍と同じカラーの小物やスニーカーなどをプラスするのも
素材
本体：綿60% ， ポリエステル40%
リブ：綿55% ， ポリエステル40% ， ポリウレタン5%
中国製
233N1317B-001 233N1317B-009 233N1317B-035
ブランド アパレル
ブラック ホワイト レッド
黒 白 赤 クロ シロ アカ ジップパーカー
パーカー スウェット 長袖パーカー
刺繍 ロゴ プリント 犬 ジェームス
アメカジ ブランド
バイカー Norton ノートン
プレゼント 誕生日
10代 20代 30代 40代 50代 60代
Norton ノートン 服 長袖 パーカー 233N1317B ジェームス パッセージ 刺繍 フルジップ パーカー バイク カジュアル アメカジ バイカー メンズ
¥ 8632
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¥ 8624
落札価格8632円
226 入札履歴
終了
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