Norton ノートン 服 長袖 パーカー 233N1317B ジェームス パッセージ 刺繍 フルジップ パーカー バイク カジュアル アメカジ バイカー メンズ【通常商品】【2025年の人気アイテム】

商品情報

ジェームス パッセージ 刺繍 フルジップ パーカー

商品番号 233N1317B



後ろ姿で魅せる



オール刺繍でバックにジェームスとロゴを施した贅沢な1枚。

ジェームスの着ているアイテムとバイクカラーがマッチしており

各カラーによってカラーが異なっているところも注目ポイントです

素材は中肉の裏毛素材を使用し、暖かみがあり着心地も良しです。

ガッツリ入ったデザインを背中でアピールしちゃって下さい！

インナー・ボトムスはシンプルなものをチョイスするのがオススメ。

配色刺繍と同じカラーの小物やスニーカーなどをプラスするのも



素材

本体：綿60% ， ポリエステル40%

リブ：綿55% ， ポリエステル40% ， ポリウレタン5%



中国製



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