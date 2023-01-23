『captain fin TYLER WARREN RAKED 8(キャプテンフィン タイラーウォーレン ミッドレングス ミニロング クラシック シングルフィン センターフィン）【お歳暮】』はヤフオクでから04月03日 05時 34分に出品され04月03日 05時 34分に終了予定です。即決価格は8,632円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 クセのないシンプルアウトライン！

TYLERのようなしなやかなターンには素直で優しいアウトラインで！！



7’〜8’後半くらいのシングルフィンロングボードにマッチします。

またロングボードの２＋１のセンターフィンにもマッチします。

