『スワンズ スポーツ サングラス スプリングボック ミラーレンズモデル SPB-0714 BK ブラック×レッド ゴルフ ボールスポーツ 自転【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 02時 04分に出品され05月15日 02時 04分に終了予定です。即決価格は8,632円に設定されています。現在375件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スワンズ スポーツ サングラス スプリングボック ミラーレンズモデル SPB-0714 BK ブラック×レッド ゴルフ ボールスポーツ 自転



【商品説明】

・おすすめ用途 : ゴルフ、ボールスポーツ、自転車

・セット内容 : セミハードケース、取扱説明書

・可視光線透過率 28%(晴天〜曇天向き)

・日本製サングラス

・紫外線透過率 0.1%以下(uvカット99.9%以上)



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 8.40 cm

奥行 : 17.40 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。