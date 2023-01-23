『スワンズ スポーツ サングラス スプリングボック ミラーレンズモデル SPB-0714 BK ブラック×レッド ゴルフ ボールスポーツ 自転【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 02時 04分に出品され05月15日 02時 04分に終了予定です。即決価格は8,632円に設定されています。現在375件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スワンズ スポーツ サングラス スプリングボック ミラーレンズモデル SPB-0714 BK ブラック×レッド ゴルフ ボールスポーツ 自転
【商品説明】
・おすすめ用途 : ゴルフ、ボールスポーツ、自転車
・セット内容 : セミハードケース、取扱説明書
・可視光線透過率 28%(晴天〜曇天向き)
・日本製サングラス
・紫外線透過率 0.1%以下(uvカット99.9%以上)
【サイズ】
高さ : 6.20 cm
横幅 : 8.40 cm
奥行 : 17.40 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8632円
375 入札履歴
終了
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