『BYREDO バイレード ブランシュ オードパルファム100ml 香水【+優良配送】【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 09時 03分に出品され04月21日 09時 03分に終了予定です。即決価格は8,632円に設定されています。現在872件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品名称 ：BYREDO バイレード ブランシュ オードパルファム100ml 香水

ブランド ： バレード[Byredo]

商品の形状 ： スプレー

商品体積 ：50 ミリリットル

香り ： サンダルウッド，ペッパー，ムスク

対象年齢 ： 大人



トップ：アルデヒド、ピンクペッパー、ホワイトローズ

ミドル：ネロリ、ピオニー、バイオレット

ラスト：ブロンドウッド、ムスク、サンダルウッド