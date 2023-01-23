『佐野機工 ふらわーぷれーと 経年変化を楽しめる純銅ネームプレート (100)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 08時 17分に出品され03月26日 08時 17分に終了予定です。即決価格は8,632円に設定されています。現在81件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

佐野機工 ふらわーぷれーと 経年変化を楽しめる純銅ネームプレート (100)



【商品説明】

・100枚入

・サイズ：10×6×0.25cm

・日本製

・鉢・プランター・地植えの他、フラワーアレンジメントなどの贈り物にも適しています

・銅の経年変化をお楽しみいただきたく、コーティングなどは施しておりません（純銅99.9%）



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 5.60 cm

奥行 : 10.00 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。