『Inspiron 15cr-4528b 11.1V 65Wh dell ノート PC ノートパソコン 純正 交換用バッテリー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 20時 30分に出品され03月11日 20時 30分に終了予定です。即決価格は8,632円に設定されています。現在218件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 Inspiron 15cr-4528b 11.1V 65Wh dell ノート PC パソコン 純正 バッテリー 電池

電圧: 11.1V容量:5800mAh (65Wh)

タイプ: リチウムイオン

カラー: 黒

対応機種:Dell inspiron 15cr-4528b