『iFi audio iTraveller ポータブルオーディオ用トラベルケース【国内正規品】【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 06時 33分に出品され03月30日 06時 33分に終了予定です。即決価格は8,632円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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整理することができ、絡まったりしない

ポータブルアンプ用に最適化設計

簡単にアクセスできるように平らに開く

異なるケーブルを同時に使用するための前後の開口部

大きさ：190 x 135 x 50mm