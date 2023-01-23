『デサント DESCENTE DMAVJA05 スクエアバッグL マルチトレ-ニング バッグ ブラックXホワイト【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 22時 20分に出品され03月22日 22時 20分に終了予定です。即決価格は8,632円に設定されています。現在608件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
特徴:総容量40Lの大容量バッグで、MVSP.ロゴで大きくリニューアル。両サイドのファスナーポケットや背面にはダイレクトに荷物を出し入れできるアクセスファスナー、消臭ネームなど機能が充実。またショルダー構造をよりフィットする形状に。 JANコード:4930699056964
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デサント DESCENTE DMAVJA05 スクエアバッグL マルチトレ-ニング バッグ ブラックXホワイト
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落札価格8632円
608 入札履歴
終了
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