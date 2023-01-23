『デサント DESCENTE DMAVJA05 スクエアバッグL マルチトレ-ニング バッグ ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 14時 58分に出品され04月08日 14時 58分に終了予定です。即決価格は8,632円に設定されています。現在376件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 特徴:総容量40Lの大容量バッグで、MVSP.ロゴで大きくリニューアル。両サイドのファスナーポケットや背面にはダイレクトに荷物を出し入れできるアクセスファスナー、消臭ネームなど機能が充実。またショルダー構造をよりフィットする形状に。 JANコード:4930699056957