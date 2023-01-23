『アークライト アルティプラーノ 完全日本語版 (2-5人用 60-120分 12才以上向け) ボードゲーム【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 07時 46分に出品され04月22日 07時 46分に終了予定です。即決価格は8,631円に設定されています。現在489件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アークライト アルティプラーノ 完全日本語版 (2-5人用 60-120分 12才以上向け) ボードゲーム



【商品説明】

・カードサイズ :43.5×67.5mm

・プレイ人数 :2~5人

・プレイ時間 :60~120分

・対象年齢 :12才以上

・本体サイズ :318×225×70mm



【サイズ】

高さ : 7.50 cm

横幅 : 22.90 cm

奥行 : 32.30 cm

重量 : 2.18 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ アークライト

アルティプラーノ

完全日本語版

(2-5人用

60-120分

12才以上向け)

ボードゲーム