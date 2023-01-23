『THE NORTH FACE ノースフェイス キッズ ラッシュガード KS SUMMER DIVE RASHGUARD サマー ダイブ ジップアップ 長袖 水着 スイムウェア 子供用 NJ5JP03S/T【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 03時 36分に出品され03月11日 03時 36分に終了予定です。即決価格は8,631円に設定されています。現在193件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ザノースフェイス キッズ サマー ダイブ ラッシュガード NJ5JP03



商品名 : THE NORTH FACE KS SUMMER DIVE RASHGUARD

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ブラック ラベンダー

NJ5JP03S NJ5JP03T



袖のレタリンググラフィックがポイントの、キッズ用スタンドネックラッシュガードジップアップです。

吸湿速乾機能、UVカットや伸縮性に優れ、アクティブなウォータースポーツに最適です。

ショーツや別のラッシュガードトップスとのセット着用もおすすめです。



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サーフィン ウェイクボード ダイビング カイト ボディーボード シュノーケリング ビーチバレー



ブランド・メーカー：THE NORTH FACE

素材：

表地：ナイロン77％ ポリウレタン23％

サイズ：100〜160

カラー：BLACK / LAVENDER



・注意事項：モニターの発色具合により色合いが異なる場合がございます