『THE NORTH FACE ノースフェイス キッズ ラッシュガード KS SUMMER DIVE RASHGUARD サマー ダイブ ジップアップ 長袖 水着 スイムウェア 子供用 NJ5JP03S/T【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 03時 36分に出品され03月11日 03時 36分に終了予定です。即決価格は8,631円に設定されています。現在193件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ザノースフェイス キッズ サマー ダイブ ラッシュガード NJ5JP03
商品名 : THE NORTH FACE KS SUMMER DIVE RASHGUARD
ノースフェイス キッズ ラッシュガード UVカット 長袖 ロングスリーブ ジップアップ 水着 スタンドネック 立ち襟 ハイネック スイムウェア ロゴ カジュアル ストリート マリンスポーツ 水泳 パープル ピンク グリーン
ブラック ラベンダー
NJ5JP03S NJ5JP03T
袖のレタリンググラフィックがポイントの、キッズ用スタンドネックラッシュガードジップアップです。
吸湿速乾機能、UVカットや伸縮性に優れ、アクティブなウォータースポーツに最適です。
ショーツや別のラッシュガードトップスとのセット着用もおすすめです。
マリンスポーツ ウォータースポーツ ビーチスポーツ 水着 スイムウェア
サーフィン ウェイクボード ダイビング カイト ボディーボード シュノーケリング ビーチバレー
ブランド・メーカー：THE NORTH FACE
素材：
表地：ナイロン77％ ポリウレタン23％
サイズ：100〜160
カラー：BLACK / LAVENDER
・注意事項：モニターの発色具合により色合いが異なる場合がございます
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落札価格8631円
193 入札履歴
終了
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