『(取寄) ネイティブシューズ キッズ キッズ マイルズ スリップ-オン (リトル キッド/ビッグ キッド) Native Shoes Kids kids Native Shoes Kids Miles Slip-On【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 17時 30分に出品され04月03日 17時 30分に終了予定です。即決価格は8,631円に設定されています。現在470件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ブランド：Native Shoes Kids ネイティブシューズ キッズ

商品名： Miles Slip-On (Little Kid/Big Kid)

マイルズ スリップ-オン (リトル キッド/ビッグ キッド)

商品状態：新品未使用・並行輸入品

カラー：Shell White/Shell White

詳細:PETA認定の承認済みビーガンブランドとして、Native Shoesは幸福を生み出し、一度に1つのビーストフリーフレンドリーなステップで人生を啓発するために存在します。

EVAのアッパー、ライニング、ソールは快適で軽量なので、走ったり、ジャンプしたり、遊んだりできます。