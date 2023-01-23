『アズワン ニッケル箔ＮＩ-１００×３００×０．１【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 10時 11分に出品され03月24日 10時 11分に終了予定です。即決価格は8,631円に設定されています。現在962件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 研究用 素材・材料＆フッ素樹脂カタログ



型番:NI-100×300×0.1

材質:ニッケル

サイズ（*mm*）:100×300×0.1



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