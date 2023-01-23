『新品 マキタ TD149DZ 本体のみ 青 18V 充電式インパクトドライバ (バッテリ・充電器・ケース別売) TD149D makita ブルー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 02時 44分に出品され03月29日 02時 44分に終了予定です。即決価格は8,631円に設定されています。現在15件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
マキタ 18V 充電式インパクトドライバ TD149DZ 青
※本体のみになります。
※バッテリ・充電器・ケースはございません。
※新品フルセットからのバラシ品になりますので化粧箱はございません。
仕様
・最大締付けトルク:165N・m、回転数:0~2，300[回転/分]
打撃数:0~3，200[回/分]
・直流18V、スライド式Li-ionバッテリ仕様、バッテリ・充電器別売
人気のマキタカラー（青色）です。
充電式インパクトドライバー 高性能、ベーシックタイプ
LEDライト付
コードレスインパクトドライバーでの穴あけ・締付けに
こちらの本体はTD149DRFXのバラシ品となりますので、既にセット品をお持ちの方やバッテリーと充電器をお持ちの方は本体の予備等にご使用いただけます。
ご使用可能な充電池は、BL1860B 、BL1830B のリチウムイオンバッテリーにてご使用可能です。
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落札価格8631円
15 入札履歴
終了
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