『イズミ メンズシェーバー ブルー IZUMI S-DRIVE ソリッドシリーズ 5枚刃 IZF-V579-A【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月04日 07時 27分に出品され05月04日 07時 27分に終了予定です。即決価格は8,631円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 イズミ IZF-V579 A ソリッドシリーズ 5枚刃新開発5枚刃肌に優しく、早剃り出来る5枚刃パネルデザインを一新、スイッチからパネルの一体感を出してスタイリッシュボディに進化仕様駆動方式:往復式外刃枚数:5枚自動洗浄機能:無本体丸洗い:可お風呂剃り対応:非対応充電時間:2時間充電残量表示:5段階電源方式:充電・交流両式対応電圧:海外対応可能(AC100-240V)重量:213g幅:65mm高さ:156mm奥行き:45mm