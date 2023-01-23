『ヨガマット フィットネス 031-P Sunny Health & Fitness DURABLE TEAR-RESISTANT MAT: The tear-resistant【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 10時 10分に出品され03月29日 10時 10分に終了予定です。即決価格は8,631円に設定されています。現在651件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ヨガマット フィットネス 031-P Sunny Health & Fitness DURABLE TEAR-RESISTANT MAT: The tear-resistant mat will remain in-tact during more challenging or vigorous workout sessions， Purple

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商品名（自動翻訳）：サニーヘルス＆フィットネスヨガマット（パープル）

型番：031-P

関連：ヨガマット，フィットネス，ヨガ，マット

商品説明（自動翻訳）：ヨガマット：PVCヨガマットは、あなたのトレーニングルーチン中に安定性と快適性を提供する最も高い粘着性因子を持っています。このヨガマットは、あらゆる運動様式の間バランスを保つために作られています。 TEXTURED SURFACE：独自のセル素材を組み合わせることで、滑りにくい運動マットを提供します。ワークアウトマットはより安定性を提供し、ポーズ間を安全かつ容易に流れさ