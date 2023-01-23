『ヘム リュックサック マーティー ボックスタイプ 23L レディース ホワイトロゴ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 23時 29分に出品され04月22日 23時 29分に終了予定です。即決価格は8,631円に設定されています。現在80件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヘム リュックサック マーティー ボックスタイプ 23L レディース ホワイトロゴ
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・収納可能サイズ: 21~30L
・外装:オープンポケット×2
・外装:ファスナーポケット×2
・留め具の種類: ファスナー
・耐水性能なし
・表地: ポリエステル
【サイズ】
高さ : 9.00 cm
横幅 : 41.40 cm
奥行 : 46.40 cm
重量 : 860.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8631円
80 入札履歴
終了
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