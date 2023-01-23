『ヘム リュックサック マーティー ボックスタイプ 23L レディース ホワイトロゴ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 23時 29分に出品され04月22日 23時 29分に終了予定です。即決価格は8,631円に設定されています。現在80件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヘム リュックサック マーティー ボックスタイプ 23L レディース ホワイトロゴ



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・収納可能サイズ: 21~30L

・外装:オープンポケット×2

・外装:ファスナーポケット×2

・留め具の種類: ファスナー

・耐水性能なし

・表地: ポリエステル



【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 41.40 cm

奥行 : 46.40 cm

重量 : 860.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。