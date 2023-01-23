『キャンパーズコレクション スクリーンハウス300 PSH-300(BE)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 12時 12分に出品され03月17日 12時 12分に終了予定です。即決価格は8,631円に設定されています。現在700件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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本体サイズ:幅300×奥行300×高さ205cm

本体重量:6kg

材質:ポール=グラスファイバー/張り材=ポリエステルタフタ185T

原産国:中国

収納時サイズ:幅60×奥行17.5×高さ17.5cm