『マスプロ 4K・8K放送(3224MHz)対応 UHFテレビ・レコーダーブースター UTRW30BC-P【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 10時 55分に出品され03月10日 10時 55分に終了予定です。即決価格は8,631円に設定されています。現在681件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マスプロ 4K・8K放送(3224MHz)対応 UHFテレビ・レコーダーブースター UTRW30BC-P
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.20 cm
横幅 : 16.10 cm
奥行 : 24.80 cm
重量 : 390.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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