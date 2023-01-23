『マスプロ 4K・8K放送(3224MHz)対応 UHFテレビ・レコーダーブースター UTRW30BC-P【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 10時 55分に出品され03月10日 10時 55分に終了予定です。即決価格は8,631円に設定されています。現在681件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する