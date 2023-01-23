フェンス 柵 ベビー ペット ゲート ドア付き 猫 犬 つっぱり 伸縮 階段 拡張 フレーム 大152cm 室内 扉 子ども 赤ちゃん ガード 脱走防止 ny444【2024年最新】

商品情報

ペットと赤ちゃんの安全対策に使えるゲートです

大152cmに拡張できるフレーム付属

工事不要の突っ張り式設置

お子様の開閉を防止する2重ロックを採用

手を離すと自動で閉まるオートクローズ仕様

扉を90まで開くとそのまま固定できる扉開放機能

キッチン、玄関など様々な場所に設置できます

【商品内容】：ベビーゲート

【サイズ(約)】：高さ80cm/幅74.5cm~152cm

【重量】：(約)6.9kg

【材質】：鉄





使用上の注意事項

※バンドは設置後に取り外すようにしてください。

※大人の目が届く範囲内でご利用ください。

※改造/本来の目的以外/強い衝撃などはお控え下さい。

※仕様は改善の為に予告なく変更する場合があります。

※ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。

※海外輸入商品により、汚れ/ダメージ等がついている場合がございます。

以上ご同意の上、ご購入下さい！