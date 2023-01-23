『フェンス 柵 ベビー ペット ゲート ドア付き 猫 犬 つっぱり 伸縮 階段 拡張 フレーム 大152cm 室内 扉 子ども 赤ちゃん ガード 脱走防止 ny444【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 11時 41分に出品され03月08日 11時 41分に終了予定です。即決価格は8,631円に設定されています。現在636件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ペットと赤ちゃんの安全対策に使えるゲートです
大152cmに拡張できるフレーム付属
工事不要の突っ張り式設置
お子様の開閉を防止する2重ロックを採用
手を離すと自動で閉まるオートクローズ仕様
扉を90まで開くとそのまま固定できる扉開放機能
キッチン、玄関など様々な場所に設置できます
【商品内容】：ベビーゲート
【サイズ(約)】：高さ80cm/幅74.5cm~152cm
【重量】：(約)6.9kg
【材質】：鉄
使用上の注意事項
※バンドは設置後に取り外すようにしてください。
※大人の目が届く範囲内でご利用ください。
※改造/本来の目的以外/強い衝撃などはお控え下さい。
※仕様は改善の為に予告なく変更する場合があります。
※ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。
※海外輸入商品により、汚れ/ダメージ等がついている場合がございます。
以上ご同意の上、ご購入下さい！
フェンス 柵 ベビー ペット ゲート ドア付き 猫 犬 つっぱり 伸縮 階段 拡張 フレーム 大152cm 室内 扉 子ども 赤ちゃん ガード 脱走防止 ny444
¥ 8623
日本育児 ベビーゲート スマートゲイトII プラス 67-91cm 4046
¥ 8618
TAOTAO すっきりロールゲート ベビーゲート ペットゲート 出産祝い 赤ちゃん ベビー 新生児 ベビーガード 階段上設置可能 ペットフェ
¥ 8617
JTC グレイッシュベビーゲート
¥ 8614
エルフ ベビー(Fairy Baby)ベビーゲート 階段上 ペットゲート ベビーフェンス 適用幅61-266cm ビデオ付き 突っ張り式 オ
¥ 8609
グリーンライフ(GREEN LIFE)ペットフェンス(S)
¥ 8609
日本育児 ベビーゲート スマートゲイトII ミルキー 専用ワイドパネル Mサイズ 6ヶ月~24ヶ月対象
¥ 8606
World boxベビーガード 転落事故防止 フェンス 突っ張り式 簡単設置 簡易 柵 窓 部屋 仕切り 安心 安全 赤ちゃん ペット
¥ 8606
ベビーダン ベビーゲート マルチダン 白
¥ 8602
ベビーサークル 150*180cm 赤ちゃん 安全 ハイタイプ 扉付き プレイヤード 大きい メッシュ ベビーゲート サークル 滑り止め 洗
¥ 8598
World boxベビーガード 転落事故防止 フェンス 突っ張り式 簡単設置 簡易 柵 窓 部屋 仕切り 安心 安全 赤ちゃん ペット
¥ 8598
TAOTAO すっきりロールゲート ベビーゲート ペットゲート 出産祝い 赤ちゃん ベビー 新生児 ベビーガード 階段上設置可能 ペットフェ
¥ 8597
TAOTAO すっきりロールゲート ベビーゲート ペットゲート 出産祝い 赤ちゃん ベビー 新生児 ベビーガード 階段上設置可能 ペットフェ
¥ 8597
スマートゲイトII 専用 ワイドパネル M ミルキー
¥ 8597
2 Sets Baby Banister Guard， Child Rail Balcony Banister Net Kids Safety Sta
¥ 8596
エルフ ベビー(Fairy Baby) ベビーゲート 階段上 ペットゲート ベビーフェンス 突っ張り式 オートクローズ機能 ビ?
¥ 8596
TAOTAO すっきりロールゲート ベビーゲート ペットゲート 出産祝い 赤ちゃん ベビー 新生児 ベビーガード 階段上設置可能 ペットフェ
¥ 8593
AKOZLIN ベビーサークル 120cmx120cm 折りたたみ式 メッシュ 大型 ハイタイプ 扉付き 滑り止め ベビーフェンス 収納便利
¥ 8591
落札価格8631円
636 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！