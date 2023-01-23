『子供ドレス ピアノ発表会 安い カラフル キッズドレス 結婚式 半袖 子どもドレス 女の子 ミニ 子供服 七五三 フラワーガールドレス フォーマルドレス 演奏会【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月03日 12時 03分に出品され05月03日 12時 03分に終了予定です。即決価格は8,631円に設定されています。現在328件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ウエディングドレスや高級ドレスを多く
ご覧いただいた方にはおわかり頂ける上質の子供ドレスです。
サイズ参考：
100サイズ バスト58/CM ウエスト54CM 着丈78CM
110サイズ バスト62/CM ウエスト58CM 着丈85CM
120サイズ バスト66CM ウエスト62CM 着丈92CM
130サイズ バスト70CM ウエスト66CM 着丈99CM
140サイズ バスト74CM ウエスト70CM 着丈106CM
150サイズ バスト78CM ウエスト74CM 着丈113CM
160サイズ バスト83CM ウエスト78CM 着丈120CM
170サイズ バスト86CM ウエスト82CM 着丈125CM
最近他店には当店商品情報を無断盗用されていることを発見しました、当店はYAHOO *「ミットスウィーティー」* にのみ出品しており、以外店舗に偽物、を購入するの場合当店は責任を負いません！！
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¥ 8631
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落札価格8631円
328 入札履歴
終了
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