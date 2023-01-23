子供ドレス ピアノ発表会 安い カラフル キッズドレス 結婚式 半袖 子どもドレス 女の子 ミニ 子供服 七五三 フラワーガールドレス フォーマルドレス 演奏会【年末の贈り物】

商品情報

ウエディングドレスや高級ドレスを多く

ご覧いただいた方にはおわかり頂ける上質の子供ドレスです。





サイズ参考：

100サイズ バスト58/CM ウエスト54CM 着丈78CM



110サイズ バスト62/CM ウエスト58CM 着丈85CM



120サイズ バスト66CM ウエスト62CM 着丈92CM



130サイズ バスト70CM ウエスト66CM 着丈99CM



140サイズ バスト74CM ウエスト70CM 着丈106CM



150サイズ バスト78CM ウエスト74CM 着丈113CM



160サイズ バスト83CM ウエスト78CM 着丈120CM



170サイズ バスト86CM ウエスト82CM 着丈125CM



最近他店には当店商品情報を無断盗用されていることを発見しました、当店はYAHOO *「ミットスウィーティー」* にのみ出品しており、以外店舗に偽物、を購入するの場合当店は責任を負いません！！