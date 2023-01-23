『GOSH ゴッシュ 軽量 かけやすい レディース 眼鏡 メガネ フレーム GOE2005-1-50 ダークブラウン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 05時 54分に出品され04月10日 05時 54分に終了予定です。即決価格は8,631円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GOSH ゴッシュ 軽量 かけやすい レディース 眼鏡 メガネ フレーム GOE2005-1-50 ダークブラウン
【商品説明】
・サイズ： 5019 -140
・フレームカラー： ダークブラウン
・フレーム全長 140mm 縦幅 39mm
・付属品：汎用ケースの為特価・メガネ拭き
・素材構成: セル、メタル
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8631円
851 入札履歴
終了
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