『GOSH ゴッシュ 軽量 かけやすい レディース 眼鏡 メガネ フレーム GOE2005-1-50 ダークブラウン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 05時 54分に出品され04月10日 05時 54分に終了予定です。即決価格は8,631円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GOSH ゴッシュ 軽量 かけやすい レディース 眼鏡 メガネ フレーム GOE2005-1-50 ダークブラウン



【商品説明】

・サイズ： 5019 -140

・フレームカラー： ダークブラウン

・フレーム全長 140mm 縦幅 39mm

・付属品：汎用ケースの為特価・メガネ拭き

・素材構成: セル、メタル



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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