『[シーダブリューエックス/ワコール] CW-Xスポーツタイツ エキスパートモデル2.0 (ロング丈) 吸汗速乾 UVカット (KO L)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 08時 36分に出品され03月19日 08時 36分に終了予定です。即決価格は8,631円に設定されています。現在936件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
素材構成: 70% ナイロン， 30% ポリウレタン|SIZE:M ウエスト/身長(メーカー表示サイズ:76cm84cm/165cm175cm)|SIZE:L ウエスト/身長(メーカー表示サイズ:84cm94cm/175cm185cm)|| 商品紹介|エキスパートモデル2.0|CW-Xのベーシックサポートモデル。ジョギング・ウォーキング等、ひざに負荷がかかるスポーツにおすすめ。|やわらかく肌あたりなめらかで、軽量性と耐久性を追求した素材を使用。|より動きにフィットし、快適なはきごこち。|サポート部位:股関節、ふともも、ひざ、ふくらはぎ|設計: CW-X独自の段階着圧設計|着地の衝撃からひざを守り、運動時の筋肉疲労を軽減。|すその縫い代始末はオーバーロック加工。|(注意)プールでの使用はできません。|機能性:吸汗速乾・UVカット・ストレッチ|洗濯:洗濯機可 お洗濯は、必ず「取り扱い表示」にしたがってください。|ブランド紹介|アクティブにカラダを動かす人に、ライフスタイルの質の向上を提供する、トータルコンディショニングブランド|
(商品名：[シーダブリューエックス/ワコール] CW
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落札価格8631円
936 入札履歴
終了
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