『スリクソン Z-STAR XV LIMITED EDITION 24 BALL PACK 2021 4ピース ウレタンカバー ゴルフボール【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 17時 06分に出品され03月26日 17時 06分に終了予定です。即決価格は8,631円に設定されています。現在228件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スリクソン Z-STAR XV LIMITED EDITION 24 BALL PACK 2021 4ピース ウレタンカバー ゴルフボール
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 8.92 cm
横幅 : 13.82 cm
奥行 : 18.01 cm
重量 : 1.45 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8631円
228 入札履歴
終了
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