『OCTOPUS MIKEY FEBRUARY デッキパッド オクトパス【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 23時 52分に出品され03月21日 23時 52分に終了予定です。即決価格は8,631円に設定されています。現在950件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サーフィン デッキパッド
【商品名】
OCTOPUS MIKEY FEBRUARY デッキパッド オクトパス
【商品説明】
・4piece pad
・OCTOPUS MIKEY FEBRUARY
・SIZE(304.8mmx 308.3mm)
・SPEC(No arch / 50Kick / 30mm)
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8631円
950 入札履歴
終了
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