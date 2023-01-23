『OCTOPUS MIKEY FEBRUARY デッキパッド オクトパス【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 23時 52分に出品され03月21日 23時 52分に終了予定です。即決価格は8,631円に設定されています。現在950件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サーフィン デッキパッド

【商品名】

OCTOPUS MIKEY FEBRUARY デッキパッド オクトパス



【商品説明】

・4piece pad

・OCTOPUS MIKEY FEBRUARY

・SIZE(304.8mmx 308.3mm)

・SPEC(No arch / 50Kick / 30mm)



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。