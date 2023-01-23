『スポーツ用品 FCS Freedom Helix エフシーエス フリーダム ヘリックス リーシュコード パワーコード サーフィン (Natural， 6)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 14時 09分に出品され03月19日 14時 09分に終了予定です。即決価格は8,630円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サーフボードリーシュコード

【商品名】

FCS Freedom Helix エフシーエス フリーダム ヘリックス リーシュコード パワーコード サーフィン (Natural， 6)



【商品説明】

・0〜8フィートの波用に特別設計されています

・Freedom Helixは他に類を見ないほど軽く強いリーシュコードです。

・【コードの太さ】：6.5mm

・【リーシュの長さ】：6フィート・7フィート

・天然のバイオ樹脂で作られているため、これまでに経験したことのない軽量性と高速性が実現しています。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。