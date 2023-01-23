『オージュア ST スムース シャンプー(1L)【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月17日 10時 57分に出品され05月17日 10時 57分に終了予定です。即決価格は8,630円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
オージュア ST スムース シャンプー(1L)
【商品説明】
・さらさら
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 14.80 cm
奥行 : 27.20 cm
重量 : 1.08 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ルベル イオリコミント クレンジング アイシー シャンプー 1000ml レフィル
¥ 8628
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落札価格8630円
346 入札履歴
終了
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