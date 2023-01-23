『オージュア ST スムース シャンプー(1L)【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月17日 10時 57分に出品され05月17日 10時 57分に終了予定です。即決価格は8,630円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

オージュア ST スムース シャンプー(1L)



【商品説明】

・さらさら



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 14.80 cm

奥行 : 27.20 cm

重量 : 1.08 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。