『ケース販売1週間消臭・抗菌デオトイレ 取りかえ専用 消臭・抗菌シート 10枚×12袋【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 14時 13分に出品され05月01日 14時 13分に終了予定です。即決価格は8,630円に設定されています。現在352件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ケース販売1週間消臭・抗菌デオトイレ 取りかえ専用 消臭・抗菌シート 10枚×12袋



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 31.50 cm

横幅 : 33.50 cm

奥行 : 46.00 cm

重量 : 6.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。