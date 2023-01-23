『アルファタックル(alpha tackle) ランディングギア シャフト 550 52292【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 02時 34分に出品され03月19日 02時 34分に終了予定です。即決価格は8,630円に設定されています。現在669件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アルファタックル(alpha tackle) ランディングギア シャフト 550 52292



【商品説明】

・全長：5.5m

・継数：10本/仕舞：66cm

・自重：550g



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 8.00 cm

奥行 : 68.00 cm

重量 : 660.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。