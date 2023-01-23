『アルファタックル(alpha tackle) ランディングギア シャフト 550 52292【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 02時 34分に出品され03月19日 02時 34分に終了予定です。即決価格は8,630円に設定されています。現在669件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アルファタックル(alpha tackle) ランディングギア シャフト 550 52292
【商品説明】
・全長：5.5m
・継数：10本/仕舞：66cm
・自重：550g
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 8.00 cm
奥行 : 68.00 cm
重量 : 660.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8630円
669 入札履歴
終了
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