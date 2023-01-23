『EQUALS イコールズ WALL ウォール 壁寄せテレビスタンドV3・V2・S1対応 ポータブルゲーム機ホルダー Nintendo Swi【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 23時 54分に出品され04月22日 23時 54分に終了予定です。即決価格は8,630円に設定されています。現在193件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

EQUALS イコールズ WALL ウォール 壁寄せテレビスタンドV3・V2・S1対応 ポータブルゲーム機ホルダー Nintendo Swi



【商品説明】

・【サイズ】幅30cmx奥行20cmx厚さ3cm【重量】約2kg【総耐荷重】約4kg

・【素材】スチール

・テレビスタンド WALL TV STAND V3/V2/S1 対応

・完成品



【サイズ】

高さ : 9.40 cm

横幅 : 24.00 cm

奥行 : 35.80 cm

重量 : 2.26 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。