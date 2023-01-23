事務服 スーツ おしゃれ チェック柄 フォーマルスーツ ビジネス レディース スカートスーツ パンツスーツ OL オフィス 通勤 就活 30代40代50代 大きいサイズ セ【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

商品の詳細





内容





ジャケット＋シャツ＋パンツ ジャケット＋シャツ＋スカート





素材





ポリエステル 伸縮性：少し 生地厚さ：普通





生産国





中国





カラー





写真通り





サイズ(単位：cm)





ジャケット S肩幅36 バスト84 ウエスト70 袖丈56 着丈59 M肩幅37 バスト88 ウエスト74 袖丈57 着丈60 L肩幅38 バスト92 ウエスト78 袖丈58 着丈61 XL肩幅39 バスト96 ウエスト82 袖丈59 着丈62 2XL肩幅40 バスト100 ウエスト86 袖丈59 着丈63 3XL肩幅41 バスト104 ウエスト90 袖丈60 着丈64 4XL肩幅42 バスト108 ウエスト92 袖丈61 着丈64 パンツ Sウエスト66 ヒップ86 着丈100 M