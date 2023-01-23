【セット】 ミルボン MILBON グランドリンケージ シルキーリュクス 1800サイズセット (シャンプー 1800mL + トリートメント 180【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品概要】

商品名：【セット】 ミルボン MILBON グランドリンケージ シルキーリュクス 1800サイズセット (シャンプー 1800mL + トリートメント 1800g) さらさら(軟毛向け) シャンプー トリートメントセット

メーカー/ブランド名：ミルボン MILBON

区分：国内製 ・ 化粧品

分類：ボディケア ＞ ヘアケア

※予告なく商品パッケージが変更となる場合があり、掲載画像と異なる事がございます。予めご了承下さいませ。※予告なく商品パッケージが変更となる場合があり、掲載画像と異なる事がございます。予めご了承下さいませ。



【商品説明】

説明



商品の説明



ご自宅でもサロンカラー直後のキレイのままで。



ムラサキバレンギクエキス（毛髪補修成分）が髪一本一本をなめらかに整え、ダメージやうねりをケア。

タンパク質の流出をおさえ、サロン帰りのキレイなカタチをキープします。

軟毛の方におすすめ。

毛先までしっとりまとまる、さらさらな髪へ導きます。



【セット内容】

・ミルボン MILBON グランドリンケージ シルキーリュクス シャンプー さらさら



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