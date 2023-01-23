『【セット】 ミルボン MILBON グランドリンケージ シルキーリュクス 1800サイズセット (シャンプー 1800mL + トリートメント 180【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 09時 02分に出品され03月29日 09時 02分に終了予定です。即決価格は8,629円に設定されています。現在898件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
商品名：【セット】 ミルボン MILBON グランドリンケージ シルキーリュクス 1800サイズセット (シャンプー 1800mL + トリートメント 1800g) さらさら(軟毛向け) シャンプー トリートメントセット
メーカー/ブランド名：ミルボン MILBON
区分：国内製 ・ 化粧品
分類：ボディケア ＞ ヘアケア
※予告なく商品パッケージが変更となる場合があり、掲載画像と異なる事がございます。予めご了承下さいませ。※予告なく商品パッケージが変更となる場合があり、掲載画像と異なる事がございます。予めご了承下さいませ。
【商品説明】
説明
商品の説明
ご自宅でもサロンカラー直後のキレイのままで。
ムラサキバレンギクエキス（毛髪補修成分）が髪一本一本をなめらかに整え、ダメージやうねりをケア。
タンパク質の流出をおさえ、サロン帰りのキレイなカタチをキープします。
軟毛の方におすすめ。
毛先までしっとりまとまる、さらさらな髪へ導きます。
【セット内容】
・ミルボン MILBON グランドリンケージ シルキーリュクス シャンプー さらさら
【当店からの連絡】
ルベル イオリコミント クレンジング アイシー シャンプー 1000ml レフィル
¥ 8628
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落札価格8629円
898 入札履歴
終了
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