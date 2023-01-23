『軽量油彩用額縁 GD8201 UVカットアクリル仕様 壁用フック付 Pサイズ (ゴールド， P6)【お歳暮】』はヤフオクでから04月12日 05時 34分に出品され04月12日 05時 34分に終了予定です。即決価格は8,629円に設定されています。現在893件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 額縁

【商品名】

軽量油彩用額縁 GD8201 UVカットアクリル仕様 壁用フック付 Pサイズ (ゴールド， P6)



【商品説明】

・付属品：箱、吊り紐、吊り金具（額側）、壁用フック（2本針）

・材質：フレーム…樹脂、表面…UVカットアクリル板

・生産国：日本製

・額縁外寸：約46.8cm×約33.1cm 額縁重量：約1.4kg

・額装対象サイズ：P6（キャンバス、板パネル）



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。