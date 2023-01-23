『シマノ(SHIMANO) ライン オシア8 300m 5.0号 5カラー LD-A71S 釣り糸【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 20時 49分に出品され03月24日 20時 49分に終了予定です。即決価格は8,629円に設定されています。現在642件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 釣り糸、ライン

【商品名】

シマノ(SHIMANO) ライン オシア8 300m 5.0号 5カラー LD-A71S 釣り糸



【商品説明】

・カラー:5カラー

・タフなリールにタフなラインを!

・号数(号):5.0

・最大強力:99lb (44.9kg)

・素材/PE

・長さ(m):300



【サイズ】

高さ : 3.40 cm

横幅 : 10.60 cm

奥行 : 15.20 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。